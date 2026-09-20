Meteo Olbia 21 settembre, temperature in aumento in Gallura

L’estate lascia ancora spazio a giornate miti

Il meteo a Olbia per lunedì 21 settembre sarà caratterizzato da condizioni stabili e da un nuovo aumento delle temperature. Dopo il calo dei giorni scorsi, la Gallura ritroverà valori più vicini a quelli tipici della fine dell’estate, con cielo sereno o poco nuvoloso e senza precipitazioni significative.

A Olbia la temperatura minima prevista è di 19 gradi, mentre la massima raggiungerà i 30 gradi. A Tempio Pausania sono attesi valori compresi tra 16 e 27 gradi. Il rialzo termico sarà quindi più evidente nelle ore centrali, mentre al mattino continuerà a essere percepibile il passaggio verso la stagione autunnale.

Le previsioni meteo per lunedì 21 settembre in Gallura

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio potranno comparire alcuni addensamenti nelle zone interne e vicino ai rilievi, ma le previsioni non indicano precipitazioni significative sulla Gallura. I venti saranno deboli e prevalentemente occidentali.

Anche il mare resterà in condizioni favorevoli, con bacini calmi o poco mossi. Soltanto in serata è previsto un leggero aumento del moto ondoso sui settori occidentali.

Il quadro meteorologico sarà quindi dominato dalla stabilità, con il sole prevalente e temperature in risalita. I 30 gradi previsti a Olbia rappresentano un ritorno a condizioni decisamente miti per la seconda metà di settembre, anche se lontane dai valori delle ondate di calore che avevano caratterizzato l’inizio del mese.

La tendenza per martedì 22 settembre conferma condizioni ancora stabili, con cielo prevalentemente sereno e temperature sostanzialmente stazionarie. Per la Gallura, dunque, l’inizio della settimana sarà ancora segnato da giornate miti e prevalentemente soleggiate, prima dell’eventuale evoluzione del quadro meteorologico nei giorni successivi.

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