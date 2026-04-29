Bando Insight 2025: da Berchidda il futuro dell’innovazione

Al via il Bando Insight 2025 a Berchidda.

Il bando Insight 2025 è un’importante opportunità per la trasformazione di concetti astratti in modelli di business concreti all’interno del territorio regionale, trovando in Berchidda un punto di riferimento per la diffusione di nuove progettualità.

Promosso da Sardegna Ricerche, questo intervento mira a sostenere la fase di validazione di proposte imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico, facilitando il passaggio dalla semplice intuizione alla costituzione formale di una Startup Innovativa. Attraverso un percorso strutturato che integra supporto finanziario e consulenza strategica, l’iniziativa si pone come un acceleratore fondamentale per l’ecosistema produttivo locale e regionale.

Il bando Insight 2025.

L’agevolazione mette a disposizione una dotazione finanziaria iniziale di duecentomila euro, cifra che potrà essere integrata in futuro con ulteriori stanziamenti. I beneficiari del programma possono usufruire di un voucher economico che raggiunge l’importo massimo di ventimila euro, finalizzato alla copertura delle spese necessarie per verificare la fattibilità tecnica e la potenziale profittabilità del progetto nato nel contesto territoriale di Berchidda e dintorni. Oltre al contributo monetario, il bando garantisce un servizio di mentoring strutturato, articolato in analisi iniziali, pianificazione operativa e monitoraggi costanti, per un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori quattro.

I destinatari.

L’accesso alla misura è riservato a persone fisiche, residenti in Sardegna e di età superiore ai diciotto anni, che agiscano singolarmente o in team. Per garantire l’integrità e la finalità del bando, i proponenti non devono aver ricevuto contributi superiori a seimila euro da Sardegna Ricerche per la medesima idea, né possedere quote societarie o partite IVA già riconducibili all’iniziativa proposta. È inoltre richiesta l’assenza di condanne penali, procedure concorsuali o misure di prevenzione a carico dei soggetti partecipanti, assicurando che le nuove realtà imprenditoriali di Berchidda poggino su basi solide e trasparenti.

Le proposte presentate devono distinguersi per un marcato carattere innovativo e basarsi su un bisogno di mercato reale e preventivamente analizzato. La valutazione del merito tecnico tiene conto dell’originalità della soluzione, della coerenza delle competenze presenti nel team e della scalabilità del modello di business. Il processo di selezione si articola in diverse fasi, che comprendono una verifica formale dei documenti, una valutazione sostanziale e un incontro diretto con il team di progetto, richiedendo il raggiungimento di una soglia minima di punteggio per l’ammissione definitiva ai benefici previsti.

Le domande.

La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale di Sardegna Ricerche, rispettando il periodo di apertura previsto dal 16 giugno 2025 al 30 giugno 2026. La documentazione necessaria include la domanda di partecipazione, la presentazione dettagliata dell’idea e i curricula vitae di tutti i componenti del gruppo, firmati digitalmente o tramite sistemi di identità elettronica riconosciuti. Una volta approvato il piano di attività, il voucher viene erogato sotto forma di rimborso per le spese sostenute, consentendo ai futuri imprenditori di affrontare con maggiore sicurezza le sfide iniziali del mercato tecnologico globale partendo dalle risorse e dalle intuizioni nate a Berchidda.

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