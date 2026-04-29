Davide Arras da record, il bomber di Berchidda promosso in Serie C

Davide Arras promosso in serie C.

Il panorama sportivo di Berchidda si arricchisce di un nuovo, prestigioso traguardo grazie alla recente impresa calcistica di un suo illustre concittadino. Davide Arras ha infatti conquistato la promozione in serie C, ottenendo la vittoria del campionato di serie D (Girone A) con la maglia del Vado. Questo risultato segna il ritorno dell’atleta tra i professionisti, a coronamento di una stagione vissuta da assoluto protagonista.

Davide Arras.

Il percorso di Arras affonda le radici nel campo sportivo di Berchidda, luogo in cui ha mosso i primi passi prima di intraprendere una carriera che lo ha portato a confrontarsi con realtà di rilievo nazionale. Il suo viaggio nel mondo del calcio, iniziato inseguendo il sogno del professionismo, lo ha visto vestire maglie storiche come quelle di Vicenza, Juventus e Cagliari. Queste esperienze diversificate hanno contribuito in modo determinante alla sua crescita, sia sotto il profilo umano che sotto quello tecnico-professionale.

L’annata sportiva appena conclusa ha messo in luce le straordinarie doti dell’attaccante berchiddese. Con un bottino di 12 reti e 4 assist, Arras è stato l’elemento trainante della formazione ligure verso il primo posto in classifica. Il successo ottenuto non rappresenta solo una vittoria sportiva personale, ma un motivo di orgoglio per l’intera comunità locale, che vede i propri valori e il nome di Berchidda rappresentati con onore ai vertici del calcio italiano.

Le dichiarazioni.

“L’amministrazione comunale ha espresso il proprio compiacimento per questo prestigioso obiettivo raggiunto, auspicando che l’atleta prosegua nel suo cammino di successi mantenendo alta l’immagine del proprio paese d’origine”.

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