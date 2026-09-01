Scontro frontale alle porte di Olbia, quattro feriti tra le lamiere

L’incidente frontale tra due auto all’ingresso di Olbia.

Incidente frontale tra due auto questa mattina sulla strada provinciale 38 bis, all’ingresso di Olbia. L’incidente è avvenuto intorno alle 8, per cause che devono ancora essere accertate, e ha coinvolto 4 persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari.

Tre occupanti si trovavano a bordo di una delle vetture, mentre una quarta persona era sull’altra auto. A seguito dell’impatto, uno degli occupanti è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La squadra del Distaccamento di Olbia ha raggiunto la zona dell’incidente e ha lavorato per consentire l’estricazione della persona rimasta incastrata nella vettura, mettendo contestualmente in sicurezza i mezzi coinvolti.

I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia locale di Olbia.

Sul posto sono intervenute anche tre ambulanze del 118, impegnate nell’assistenza alle quattro persone coinvolte e nelle valutazioni delle loro condizioni. Tutti sono stati accompagnati all’ospedale Giovanni Paolo II per gli approfondimenti diagnostici. Per gli accertamenti e la gestione della viabilità sono arrivate inoltre le pattuglie della Polizia locale di Olbia. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Restano ancora da chiarire le cause dello scontro frontale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui