Ripartono i corsi di judo e lotta alla palestra di Poltu Quadu a Olbia

I corsi di judo e lotta nella palestra di Olbia.

Riparte a Olbia la stagione sportiva dell’Asd Polisportiva Arti Marziali. Da lunedì 14 settembre l’associazione tornerà ad allenarsi nella palestra comunale di Poltu Quadu, in via Modena 132, con i corsi dedicati a bambini, ragazzi e adulti.

La nuova stagione 2026/2027 propone le attività di judo e lotta olimpica. Il lunedì sarà riservato ai più piccoli con il baby judo, mentre il mercoledì e il venerdì sono previste le lezioni di judo per ragazzi e adulti. Nelle stesse giornate proseguiranno anche gli allenamenti di lotta olimpica, fino alle 21. Per chi volesse conoscere le discipline e l’ambiente della palestra è disponibile una lezione di prova gratuita, previa prenotazione. L’iniziativa consente di avvicinarsi alle attività prima dell’eventuale iscrizione.

L’associazione richiama inoltre l’attenzione delle famiglie sul bando regionale “Fast – Fare Sport Tutti“, che prevede voucher fino a 500 euro per sostenere la pratica sportiva. Il contributo è rivolto a giovani dai 5 ai 19 anni non compiuti, con estensione fino a 26 anni in caso di disabilità, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 20mila euro. Le domande possono essere presentate entro il 15 settembre e tra le discipline ammesse figurano anche judo e lotta olimpica.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Asd Polisportiva Arti Marziali al 351/4651504 oppure all’indirizzo [email protected].

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