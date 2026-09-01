Lavori all’impianto La Scalitta, disagi con l’acqua ad Aglientu

Possibili disagi con l’acqua ad Aglientu.

Possibili disagi nell’erogazione dell’acqua ad Aglientu nella giornata di giovedì 3 settembre. Abbanoa ha programmato alcuni interventi di manutenzione nell’impianto di sollevamento idrico La Scalitta, situato nel territorio di Trinità d’Agultu, che alimenta diverse località del Comune gallurese. I tecnici del gestore procederanno alla sostituzione di alcune apparecchiature dell’impianto, tra cui diverse saracinesche. Le operazioni prenderanno il via alle 7 e proseguiranno fino alle 20. Durante questa fascia oraria potranno verificarsi riduzioni della pressione e interruzioni temporanee del servizio nelle zone di Vignola, Portobello e Rena Majore.

Abbanoa ha comunicato che l’erogazione tornerà progressivamente alla normalità al termine dei lavori. L’obiettivo delle squadre impegnate nell’intervento è ridurre al minimo la durata dei disagi e ripristinare il servizio anche prima delle 20 nel caso in cui le operazioni vengano completate in anticipo. Il gestore invita quindi residenti e utenti delle località interessate a tenere conto della possibile sospensione temporanea della fornitura durante lo svolgimento delle attività. Eventuali anomalie o problemi legati all’erogazione potranno essere comunicati al servizio di segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24, attraverso il numero verde 800/022040.

Una particolare attenzione viene inoltre rivolta alla fase successiva alla conclusione dei lavori. Alla riapertura della rete, infatti, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Il fenomeno è legato alle operazioni di svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni e rientra nelle normali conseguenze degli interventi sulla rete idrica. La situazione dovrebbe quindi tornare a regime una volta completate le operazioni sull’impianto.

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