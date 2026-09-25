Grande successo a Berchidda per i piccoli attori di “Ora tocca a noi”

Il laboratorio teatrale dei bambini a Berchidda.

Si è concluso con un grande riscontro di pubblico e di emozione il laboratorio teatrale di Berchidda curato dall’associazione culturale “La Luna Antica”. L’evento ha visto andare in scena sul palco del paese lo spettacolo “Ora tocca a noi”, che ha rappresentato l’esito di un percorso formativo e creativo di grande valore per la comunità locale.

Bambini protagonisti.

Protagonisti assoluti della serata sono stati i bambini, che si sono messi in gioco con straordinaria abnegazione e simpatia. Attraverso il palcoscenico, i giovani partecipanti hanno dimostrato talento e spontaneità, confermando l’importanza del teatro come fondamentale strumento di crescita, aggregazione e sviluppo espressivo per le nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Gian Giorgio Cadoni e a Sara Canu per il costante e proficuo lavoro svolto nella guida dei ragazzi e alla cittadinanza intervenuta numerosa per sostenere l’iniziativa e celebrare l’impegno dei giovani attori.

Le attività teatrali sul territorio proseguiranno prossimamente. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre con la messa in scena dello spettacolo “Piccole donne, un sogno a occhi aperti”, interpretato dal gruppo dei ragazzi delle scuole medie.

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