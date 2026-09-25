Olbia e Gallura, un weekend tra sport, feste, ambiente e benessere

L’ultimo weekend di settembre porta in Olbia e in Gallura un calendario di appuntamenti che spazia dallo sport alle tradizioni, dall’attenzione per l’ambiente al benessere. Da Olbia, dove il mare diventa ancora una volta protagonista con il Campionato Italiano Windsurfer, alle iniziative che animano Badesi, Sant’Antonio di Gallura e Golfo Aranci, sono diverse le occasioni per vivere il territorio e trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Il fine settimana del 25, 26 e 27 settembre 2026 propone così eventi differenti per pubblico e atmosfera, con iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente, appuntamenti sportivi, feste patronali e momenti di relax sul mare. Un programma che accompagna la Gallura verso la conclusione di settembre mantenendo vivo il calendario degli eventi.

Olbia – Campionato Italiano Windsurfer

Il mare di Olbia si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato agli appassionati degli sport acquatici. Da giovedì 24 a domenica 27 settembre è in programma il Campionato Italiano Windsurfer, una manifestazione che porta sulla costa olbiese atleti e appassionati della disciplina per quattro giornate all’insegna del vento, della velocità e della competizione.

Le acque di Pittulongu saranno lo scenario delle prove, trasformando ancora una volta il litorale di Olbia in un grande campo di gara. L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per valorizzare la vocazione sportiva e marinara della città, con le tavole a vela protagoniste di una competizione di livello nazionale.

Badesi – Evento nazionale Plastic Free

Venerdì 25 settembre Badesi ospita un appuntamento dedicato alla tutela dell’ambiente e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. L’evento nazionale Plastic Free propone una giornata articolata in due momenti, unendo la pulizia del territorio ai valori positivi dello sport e della partecipazione.

La mattinata prende il via alle 9, con ritrovo all’InfoPoint di Li Junchi, dove fino alle 11 è prevista la raccolta dei rifiuti e della plastica dispersi nell’area. Nel pomeriggio, alle 18:30, l’iniziativa prosegue al Centro Sportivo Gianni Ugnutu, in collaborazione con la società sportiva Badesi 09, con “Il Terzo Tempo dell’Ambiente”. Un appuntamento che mette in relazione i valori dello sport, come il gioco di squadra e la condivisione, con l’impegno per la tutela del territorio.

Sant’Antonio di Gallura – Festa patronale

A Sant’Antonio di Gallura il weekend è dedicato alla tradizione con la Festa Patronale, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Tre giornate nelle quali il paese si riunisce per celebrare i propri patroni attraverso un programma che unisce fede, tradizione, musica e intrattenimento.

L’appuntamento coinvolge residenti e visitatori in un fine settimana pensato per tutte le età. Accanto ai momenti religiosi trovano spazio musica e spettacolo, creando quella particolare atmosfera delle feste patronali galluresi, dove la dimensione comunitaria si accompagna alla voglia di stare insieme.

Golfo Aranci – Yoga al tramonto a Cala Moresca

Il mare diventa invece lo scenario di un momento dedicato al benessere. Venerdì 25 settembre, dalle 18 alle 19, la spiaggia di Cala Moresca, a Golfo Aranci, ospita una sessione di yoga al tramonto, gratuita e aperta a tutte.

Un’ora da trascorrere all’aperto, tra esercizi, respirazione e movimento, accompagnati dal paesaggio mediterraneo e dal suono del mare. L’iniziativa invita a rallentare e a ritagliarsi un momento di equilibrio e ascolto, sfruttando la particolare atmosfera del tramonto per vivere la spiaggia in una dimensione diversa dal consueto.

Golfo Aranci – MOOVE – Music & Sport Village

Sempre a Golfo Aranci, il weekend prosegue sabato 26 e domenica 27 settembre con la prima edizione di MOOVE – Music & Sport Village. Per due giornate il lungomare si trasforma in un grande spazio dedicato allo sport, alla musica e al movimento, con attività ed esibizioni gratuite aperte al pubblico.

Dalle 10:30 alle 19 cittadini e visitatori possono avvicinarsi a numerose discipline, dalla pallavolo al basket, dal rugby al calcio, dalla scherma all’arrampicata, passando per SUP, snorkeling, trekking, mountain bike, yoga, pilates, ginnastica artistica, capoeira, pole dance e tessuto aereo. Accanto allo sport c’è anche la musica, con DJ e performance in programma nel pomeriggio. L’ingresso e la partecipazione alle attività sono gratuiti.

Tra sport, tradizioni, ambiente e benessere, il weekend del 25-27 settembre offre quindi una nuova occasione per scoprire appuntamenti diversi tra loro ma accomunati dalla voglia di vivere il territorio. Da Olbia alle località della Gallura, il calendario di fine settembre continua così a proporre occasioni di incontro, partecipazione e divertimento.

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