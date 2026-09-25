Blatte e topi, interventi nel centro urbano di Palau

L’intervento a Palau contro le blatte e i topi.

Martedì 29 settembre, dalle prime ore del mattino, prenderanno il via a Palau gli interventi di deratizzazione e deblattizzazione che interesseranno l’intero centro urbano. Le operazioni cominceranno indicativamente alle 6 del mattino e saranno effettuate dalla Multiss Spa, ditta incaricata dalla Provincia. L’attività interesserà la rete stradale cittadina e richiederà l’apertura e la successiva chiusura dei numerosi pozzetti e chiusini presenti nelle strade.

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Il Comune precisa che, al momento, non è possibile stabilire con esattezza la durata dei lavori, perché i tempi dipenderanno dalle condizioni riscontrate durante le operazioni e dalle attività necessarie sui pozzetti. L’amministrazione prevede comunque che gli interventi non supereranno le tre giornate consecutive. Durante lo svolgimento delle attività, il Comune invita residenti e frequentatori delle aree interessate a prestare la massima attenzione e a seguire le eventuali indicazioni fornite direttamente dagli operatori incaricati.

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