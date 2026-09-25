L’arrivo del nuovo comandante della Capitaneria di porto di La Maddalena.

L’amministrazione comunale di Arzachena rivolge il proprio benvenuto ufficiale al Capitano di Fregata Alessandro Cingolani, nuovo comandante della Capitaneria di Porto di La Maddalena subentrato a Vittorio Vanacore.

Il passaggio di consegne si è tenuto nella suggestiva cornice di piazza XX Luglio 1865 a La Maddalena, alla presenza del Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Gianluca D’Agostino. Per l’occasione, il Comune di Arzachena ha voluto testimoniare la vicinanza e la stretta collaborazione istituzionale con l’autorità marittima attraverso la partecipazione del delegato alla Portualità, Alessandro Careddu.

La sinergia tra l’ente comunale e la Guardia Costiera riveste un valore strategico imprescindibile per la gestione e la salvaguardia del territorio. La Capitaneria di Porto di La Maddalena esercita, infatti, le proprie competenze di tutela ambientale, controllo del litorale e sicurezza della navigazione lungo l’intero e prestigioso tratto costiero di Arzachena, che si estende da Capo Ferro e Porto Cervo fino al Golfo delle Saline. Questo presidio costante garantisce la protezione di un ecosistema marino di inestimabile valore e la tutela delle attività turistiche e commerciali che animano la costa gallurese.

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