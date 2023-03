Berchidda senza televisione a causa di interferenze: “Tornati nel Medioevo”

Il guasto alla ricezione della televisione a Berchidda.

Berchidda rimane senza televisione, diverse sono le segnalazioni di residenti che non ricevono il segnale e che, quindi, non riescono a vedere i canali. Il guasto si è verificato nei giorni scorsi e sono state tante le lamentele degli abitanti, che sono giunte all’amministrazione comunale.

“Siamo tornati nel Medioevo”, si sono lamentati i berchiddesi che dicono di non aver avuto alcun riscontro per capire il problema alla base della mancata ricezione televisiva. Il Comune, viste le tante segnalazioni, si è messo al lavoro per capire la causa del problema e per fare in modo che finalmente i cittadini possano tornare a guardare i loro programmi preferiti.

Problemi di interferenze nel segnale.

Il Comune ha dato delle indicazioni su come risolvere la problematica, causata da interferenze di segnale. “L’adeguamento delle infrastrutture di telecomunicazione alla normativa vigente ha fatto riscontrare disturbi alla TV digitale terrestre, a causa delle interferenze tra i segnali LTE e quelli televisivi – fa sapere l’amministrazione comunale -. La scarsa ricezione dei segnali della TV dipende dalla graduale accensione, da parte degli operatori di telefonia mobile, delle stazioni radio base LTE. La tecnologia LTE è alla base dei sistemi di telefonia mobile, che consentono la connessione internet ultraveloce per smartphone e tablet.Di seguito il link del sito https://www.helpinterferenze.it/Home dedicato a tutti i cittadini che riscontrano problemi di ricezione di uno o più canali o l’oscuramento totale della propria TV”.

“Tramite il servizio è possibile avere assistenza e sapere se l’indirizzo coinvolto dal problema rientra tra le zone geografiche interessate dalle interferenze LTE e ricevere adeguato supporto – prosegue -. Il problema coinvolge solo la TV digitale terrestre e non colpisce la televisione satellitare. L’utente può inviare una Segnalazione a HELP Interferenze, che consiste nella compilazione dell’apposito web form in cui riportare alcuni dati, tra cui quelli sul proprio impianto di antenna TV e quelli anagrafici. Per ovviare a questo problema, i cittadini dovranno cambiare l’amplificatore/filtro dell’impianto d’antenna anche rivolgendosi al proprio impiantista di fiducia”.

