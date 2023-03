Sanità in Gallura, allarme M5s: “La dialisi è a rischio per i turisti”

La denuncia di Li Gioi sulla dialisi in Gallura.

La Gallura rischia di perdere un altro servizio sanitario importante per il territorio. Il nuovo allarme sulla Sanità locale arriva da Roberto Li Gioi. Il consigliere regionale del M5s denuncia la situazione del servizio di dialisi per i turisti.

La dialisi, infatti, rischia di non essere più garantita nella stagione in arrivo, creando non pochi pericoli e discriminazioni per i turisti dializzati. “Per l’estate 2023, infatti, il Servizio dialisi vacanze – dichiara Li Gioi – fondamentale per consentire ai turisti di trascorrere serenamente le ferie nella nostra isola, potrebbe non essere attivato. Il blocco del servizio è legato alla possibile mancata disponibilità degli operatori sanitari in servizio presso gli ambulatori dedicati, i quali non sono ancora stati retribuiti per il servizio svolto l’anno scorso, pertanto per la prossima stagione pretendono garanzie”.

Questa la denuncia del consigliere regionale del M5s Roberto Li Gioi, che aggiunge: “Il Servizio Dialisi vacanze consente ogni estate a circa un centinaio di persone, provenienti dalla Penisola ma anche dall’estero, di scegliere la Sardegna come meta privilegiata, oltre a garantire un processo di inclusione dei pazienti in trattamento dialitico che concorre a rafforzare la rosa di servizi che la Gallura, territorio ad altissima vocazione turistica, riesce ad offrire. Chi di competenza ha il dovere di attivarsi affinché la Asl di Olbia non perda questo servizio, che consente ai pazienti dializzati di superare una difficoltà pratica e di gestire al meglio la patologia da giugno a settembre. L’anno scorso nei presidi di Olbia e La Maddalena sono state erogate circa 320 prestazioni dialitiche. Numeri che raccontano esperienze umane delicate e che dobbiamo continuare a poter garantire”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui