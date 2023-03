In arrivo venti di burrasca e tempesta in Gallura, prorogata l’allerta meteo

Ancora allerta meteo in Gallura.

La burrasca continua a insistere sulla Gallura. Così la protezione civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta meteo per forti venti e mareggiate, emanando un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, con il Protocollo n. 9583. L’avviso prevede la presenza di forti venti fino a burrasca, con raffiche locali di tempesta da ovest/nord-ovest sulle coste settentrionali ed i crinali.

Sulla Gallura sono previste anche forti mareggiate lungo le coste esposte. Tali condizioni meteo avverse si verificheranno a partire dalle ore 9 del 10 marzo 2023 e dureranno fino alle 17:59 del 11 marzo 2023. La protezione civile, inoltre, ha fatto alcune raccomandazioni ai residenti. “Prestare massima prudenza se si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo, in quanto le forti raffiche laterali possono far sbandare il veicolo. Si consiglia di porre particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre, è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan”, si legge nell’avviso di allerta meteo.

Sulle zone costiere, la forte ventilazione è associata al rischio di mareggiate, soprattutto se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. “Si consiglia di prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Inoltre, si consiglia di evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni durante le ore interessate dall’avviso di condizioni meteo avverse. Si invita quindi la popolazione a prestare attenzione alle condizioni meteo avverse previste e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui