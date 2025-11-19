“Boschi aperti 2025”, Berchidda riscopre il Limbara Sud

A Berchidda la manifestazione “Boschi aperti 2025”

A Berchidda è tornata la manifestazione ambientale in una veste sperimentale per il 2025 con il nuovo nome di “Boschi Aperti”. Dopo un periodo di pausa è tornata la storica manifestazione “Foreste Aperte”, ideata nel lontano 2002 dall’allora Ente Foreste della Sardegna e riproposta con successo tra il 2010 e il 2012, L’iniziativa si configura come un imperdibile viaggio nei “cuori verdi” dell’isola, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico e la rete sentieristica sarda, focalizzando l’attenzione sul magnifico bosco del Limbara Sud.

Promossa dall’Agenzia Forestas, l’edizione 2025 non è solo una rievocazione, ma un rinnovato impegno verso la conoscenza e la fruizione sostenibile del territorio. L’evento rappresenta una sinergia tra l’ente regionale e le forze locali, collaborando strettamente con il Comune di Berchidda, la Proloco e i produttori delle eccellenze agroalimentari del territorio, un connubio che celebra l’ambiente e le tipicità enogastronomiche.

Il successo di “Boschi aperti”

Il programma di “Boschi Aperti 2025” è articolato per offrire un’esperienza completa che unisce il rigore tecnico all’immersione sensoriale.

Il fulcro tematico della manifestazione è stato il seminario sulla rete sentieristica della Sardegna. Questo appuntamento è per professionisti, amministratori e appassionati, volto ad approfondire le strategie di gestione, mappatura e valorizzazione dei percorsi che attraversano l’isola.

Parallelamente, la scoperta del bosco nel Limbara Sud è stata il cuore delle attività all’aria aperta.

“Boschi Aperti” si rivolge a un pubblico ampio: dagli escursionisti esperti ai semplici curiosi, dalle famiglie agli amanti della fotografia naturalistica. L’evento è specificamente pensato per chi è interessato a visitare i boschi in un contesto di manifestazione autunnale, godendo dei colori e dell’atmosfera tipici della stagione.

Il Comune di Berchidda gioca un ruolo cruciale non solo come ente promotore, ma anche come punto di riferimento informativo per l’intera comunità e per i visitatori. Per tutte le novità, gli aggiornamenti sul programma e le indicazioni logistiche, il canale più diretto per il pubblico sarà la piattaforma social. L’amministrazione comunale è attiva su Facebook, con una pagina facilmente rintracciabile all’indirizzo facebook.com/comunediberchidda, che fungerà da principale hub digitale per la diffusione dei dettagli dell’iniziativa, garantendo così una comunicazione tempestiva ed efficace.

La riedizione sperimentale del 2025 a Berchidda segna quindi un passo importante per rinnovare l’attenzione sui polmoni verdi della Sardegna, unendo natura, cultura e sviluppo locale.

