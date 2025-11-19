Gemellaggi con Roma e Frosinone per il Rotary Club Coast Porto Rotondo

Il Rotary Porto Rotondo a Roma per due gemellaggi

Il Rotary Club Coast Porto Rotondo in festa a Roma per due gemellaggi all’Hotel Marriott Courtyard Central Park. L’evento di venerdì 14 ha suggellato i rapporti con il Club Foro Romano Ara Pacis di Roma e il Club Piglio di Frosinone.

È stata una serata conviviale di gemellaggio, con varie figure istituzionali del Rotary, ospiti il Presidente del Tribunale di Velletri, Direttore Generale della Corte dei Conti Roma, il Capo Ispettorato generale di Grazia e Giustizia, Ufficiali della Marina e Capitanerie di Porto, notai e vari imprenditori locali e del resto d’Italia.

La serata si è svolta con una cena e dopo cena con musica nello spirito rotariano, siglando i contratti di gemellaggio e pianificando azioni future e progetti da portare avanti con i Club gemellati sia sul loro territorio che su quello della Sardegna. Il presidente del Club di Porto Rotondo, Elias Mundula, si dice fiero di questi gemellaggi e annuncia che ce ne sono in corso altri cinque in Italia e uno a San Marino.

