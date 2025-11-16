Progetto Europeo Iconic a Berchidda per la sostenibilità

Il Comune di Berchidda si posiziona come attore chiave nel panorama della sostenibilità, partecipando attivamente al progetto Iconic. Il progetto si chiama Innovative community empowerment for climate neutrality and Energy Independence). Il progetto mira a trasformare alcune comunità rurali e insulari in modelli di indipendenza energetica, neutralità climatica e sviluppo sostenibile.

ICONIC è un’iniziativa triennale che si concentra sull’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate per affrontare le specifiche sfide socio-economiche e ambientali di località remote. L’obiettivo principale è sviluppare e testare soluzioni che possano essere facilmente replicabili in altre comunità rurali e insulari del continente europeo.

Le località scelte per ospitare il progetto pilota sono tre, ciascuna con le sue peculiarità:

Berchidda (Italia, Sardegna)

La Graciosa (Spagna, Isole Canarie, vicino a Lanzarote)

Inis Mór (Irlanda, Isole Aran)

Il cuore di Iconic risiede nell’impiego di una serie di tecnologie all’avanguardia per ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre l’impatto ambientale:

Sistemi di energia rinnovabile: Potenziamento della produzione di energia pulita per l’autosufficienza.

Gestione intelligente delle risorse idriche: include la desalinizzazione alimentata a energia solare per garantire l’accesso all’acqua dolce, e sistemi di irrigazione intelligente per un uso efficiente nei contesti agricoli.

Sistemi di biogas Off-Grid: soluzioni autonome per la gestione dei rifiuti organici e la produzione di energia.

Soluzioni di mobilità sostenibile: promozione di trasporti a basso impatto ambientale.

La recente partecipazione del Comune di Berchidda all’Assemblea Generale di ICONIC, rappresentato dal Consigliere Mirko Serra e dal project manager Dott.ssa Cristina Barbero, sottolinea l’impegno concreto dell’amministrazione. Questo coinvolgimento è cruciale per definire le linee guida e le strategie operative che verranno implementate sul territorio sardo.

Essendo Berchidda una comunità rurale con una forte identità, la sua partecipazione non solo beneficia dell’introduzione di tecnologie sostenibili, ma offre anche un importante contesto per dimostrare come queste soluzioni possano integrarsi efficacemente con il tessuto socio-economico locale.

Il progetto ICONIC non è solo un investimento in tecnologia, ma una scommessa sul futuro sostenibile delle piccole comunità europee, con Berchidda in prima linea per diventare un modello di resilienza climatica ed energetica.

