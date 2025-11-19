Carta d’identità elettronica, il servizio torna operativo ad Arzachena

Il servizio della carta d’identità elettronica ad Arzachena.

Dopo alcuni giorni di interruzione, il servizio di rilascio delle carte d’identità elettroniche (CIE) ad Arzachena è tornato pienamente operativo nell’Ufficio Anagrafe di piazza Segni. Gli operatori dell’ufficio accolgono nuovamente il pubblico secondo i consueti orari, garantendo così la regolare emissione dei documenti.

Situato dietro il Municipio, l’Ufficio Anagrafe rappresenta il punto di riferimento per i cittadini che necessitano della CIE, permettendo di svolgere le pratiche amministrative in modo diretto e sicuro. L’attività aveva subito un’interruzione temporanea a causa di un guasto tecnico, ma la situazione è stata risolta e il personale è pronto a ricevere le richieste e completare le procedure senza ulteriori disagi.

Gli orari di apertura dell’Ufficio Anagrafe sono i seguenti: lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18, martedì chiuso, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. L’aggiornamento sulla piena funzionalità del servizio rappresenta un importante ritorno alla normalità per i residenti, che possono così richiedere e rinnovare le proprie carte d’identità elettroniche senza ulteriori interruzioni.

