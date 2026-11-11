Borse di studio a Berchidda, tutte le regole per gli studenti



Una nuova opportunità di sostegno allo studio si apre per i giovani del comune di Berchidda. È stato infatti pubblicato il bando di concorso privato di BPER Banca per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, alla sessantesima edizione, non costituisce una norma statale o una delibera comunale. È un bando privato che mette a disposizione trecento contributi economici da 500 euro ciascuno a livello nazionale per sostenere il merito scolastico ed alleviare l’impegno finanziario delle famiglie. La suddivisione dei trecento contributi complessivi prevede due categorie distinte. Duecento borse di studio spettano agli studenti delle scuole superiori frequentanti una classe compresa tra la prima e la quarta. Le restanti cento sono destinate a chi ha già completato il percorso scolastico conseguendo il diploma di maturità.

Come funziona

Per accedere al beneficio regolamentato dal bando occorre rispettare precisi criteri di merito, di reddito e di natura bancaria. Gli studenti delle classi intermedie devono dimostrare di aver ottenuto una media voti superiore all’8 su 10 oltre a essere regolarmente iscritti all’anno successivo. Per i neo-diplomati è richiesto un voto finale di maturità non inferiore a 90 su 100.

Dal punto di vista economico è necessaria la presentazione di una dichiarazione ISEE 2026 non superiore alla soglia dei 30.000 euro. Vi è inoltre il vincolo di essere titolari di un rapporto di clientela attivo con BPER Banca, intestato allo studente maggiorenne o ai genitori. Con attivazione entro il termine di scadenza del concorso. Restano esclusi dalla partecipazione i figli dei dipendenti del Gruppo BPER e chi ha già ottenuto il contributo nella precedente edizione, mentre fratelli e sorelle appartenenti allo stesso nucleo familiare possono candidarsi liberamente purché soddisfino i requisiti a titolo individuale.

L’invio delle candidature si svolge interamente on-line tramite il portale ufficiale dell’istituto bancario entro la scadenza fissata per il 30 novembre 2026.

Contestualmente alla domanda è richiesto il caricamento della documentazione che include la pagella o il certificato di maturità, il documento di identità, il codice fiscale e l’attestazione ISEE aggiornata. Il corretto inoltro viene confermato dalla generazione automatica di un codice identificativo indispensabile per la validità della richiesta. L’esito della selezione e la pubblicazione delle graduatorie finali avverranno nel corso del mese di marzo 2027, momento in cui gli importi spettanti ai vincitori verranno accreditati direttamente sul conto corrente o sulla carta abilitata.

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