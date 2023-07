A Berchidda la mini rassegna tutta al femminile Fèminas

La rassegna Fèminas si terrà il 6 e il 7 luglio a Berchidda.

Stefania Secci Rosa e lili: il luglio di Insulae Lab comincia con la piccola rassegna Fèminas. L’estate scorre densa e leggera, il mese di giugno (Làmpadas) è il foglio d’un calendario che vola via lasciando spazio a luglio (Trìulas) ma non senza lasciare il segno nel cammino del progetto Insuale Lab che, ormai, compie il giro di boa del suo primo triennio ma non smette di puntare all’obiettivo: fare, fare musica, promuovere la musica e il territorio, raccontare la musica, le sue commistioni e la sua essenza miscelata ad arte fra le espressioni più interessanti del Mediterraneo, Sardegna compresa.

E così luglio (Trìulas), porta in dote nuova voglia, nuova musica, nuovi ospiti e nuove suggestioni stavolta riconducibili per intero all’universo femminile. Fèminas è la prima rassegna del mese di luglio di Insula Lab, una due giorni in programma i prossimi 6 e 7 luglio Berchidda – in entrambi i casi alle ore 19.30 – nello splendido spazio di “Sa Casara” fra verde arte e aperitivi. Il tramonto. Il Jazz. Donne. Artiste. Produttrici. Polistrumentiste. Cantanti. Compositrici. Volti e voci che rappresentano la musica al femminile.

E allora la cantante e compositrice Stefania Secci Rosa presenterà al pubblico di Berchidda il suo SOLA, mentre il duo di produttrici musicali e polistruemntiste lili (Lisa Masia e Marina Cristofalo) porterà sul palco con il progetto SPAZIOTEMO: il luglio di Insulae Lab si apre e si accende con la piccola rassegna Fèminas.

Altre preziose occasioni di incontro e scoperta generate dalla volontà porta avanti dalla direzione artistica di Paolo Fresu e del suo staff, opportunità offerta all’ascolto da graditissime presenze affidate alla cura dei graniti del Logudoro, culla che accoglie gli ospiti e che abbraccia i progetti dal loro generarsi al loro debuttare assoluto sui palchi di Berchidda, della Sardegna e del mare Mediterraneo.

È possibile inserire ognuno dei due sopra citati appuntamenti fra le proposte dell’abbonamento libero – biglietto intero singola serata 10 euro aperitivo incluso, rassegna 2 concerti 18 euro inclusi aperitivi – sul circuito Ticketmaster. Per ticket e abbonamenti è possibile rivolgersi anche al botteghino prima di ogni serata. È già possibile acquistare in prevendita sul circuito Ticketmaster anche gli altri eventi in programma a luglio. Informazioni e prenotazioni al 3426476726 & WhatsApp.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui