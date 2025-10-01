Fino al 10 ottobre c’è tempo ad Arzachena per l’indennità regionale per la Fibromialgia
Ultimi giorni utili per i cittadini di Arzachena che non hanno richiesto l’indennità regionale per la fibromialgia. Un contributo economico una tantum di 800 euro messo a disposizione dalla Regione Sardegna. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente per il 10 ottobre 2025.
Questa riapertura dei termini offre una nuova possibilità a coloro che non sono riusciti a presentare la documentazione entro la scadenza dello scorso aprile. Si tratta di un sostegno importante, volto ad alleggerire il peso economico che spesso grava sulle persone affette da questa patologia.
Come presentare la domanda
La procedura è snella e richiede la presentazione di due documenti fondamentali:
- Il modulo di domanda (disponibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale).
- L’ISEE in corso di validità.
I cittadini interessati possono scegliere tra due modalità per far pervenire la richiesta all’Amministrazione Comunale:
- Consegna a mano: Presso l’Ufficio Protocollo in via Firenze.
- Via PEC: Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comarzachena.it.
Il termine ultimo del 10 ottobre 2025 è perentorio. L’Amministrazione invita tutti i potenziali beneficiari a cogliere al volo questa seconda chance per ottenere il contributo economico.