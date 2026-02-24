Gallura, il lato oscuro della violenza: tra femminicidi e anni di silenzi

Crescono i femminicidi in Gallura.

La Gallura, terra di bellezze abbaglianti, si ritrova oggi a fare i conti con un’oscurità che non è più possibile confinare tra le pieghe della cronaca nera locale. È nota la tragica fine di Cinzia Pinna, uccisa a colpi di pistola e occultata per dodici giorni tra le vigne di Palau, che ha squarciato il velo su una ferocia che abita i luoghi dell’eccellenza, quelli dei brindisi e del benessere. Ma se l’orrore per il delitto di Palau ha scosso le coscienze, è la recente notizia del fermo di un uomo, accusato di aver inflitto trent’anni di sistematici maltrattamenti e terrore psicologico a moglie e figlie, a restituire la misura di quanto profonde e incrostate siano le radici della prevaricazione anche nel territorio.

LEGGI ANCHE: Pistola in bocca alla moglie e 30 anni di maltrattamenti, arrestato a Budoni

Da un lato la violenza esplosiva e letale, dall’altro quella lenta e logorante che consuma le esistenze nell’ombra di mura domestiche apparentemente specchiate. Mentre la magistratura continua a scavare nelle pieghe di questi abissi, l’attenzione degli inquirenti resta alta anche su un altro fronte: un fascicolo aperto su ombre recenti che suggeriscono come, dietro la facciata di alcuni incidenti o decessi ancora da chiarire, possa celarsi l’ennesimo capitolo di una guerra di genere mai dichiarata, ma quotidianamente combattuta. L’anno 2026 si è aperto già con decine di casi di cronaca drammatici che mostrano come la violenza sulle donne rimane una ferita aperta anche in Gallura.

L’escalation ma la denuncia resta tabù.

L’analisi dei dati più recenti riguardanti la violenza di genere in Gallura delinea un quadro complesso, dove i numeri ufficiali sembrano ancora faticare nel restituire la reale portata di un fenomeno che le cronache locali, con i recenti e drammatici casi di sangue, hanno riportato prepotentemente al centro del dibattito pubblico. Nel corso del 2024 e nei primi mesi del 2025, la Sardegna ha registrato una tendenza statistica apparentemente contraddittoria.

Se da un lato l’isola presenta tassi di denuncia per maltrattamenti in famiglia sensibilmente inferiori alla media nazionale, dall’altro l’impennata dei femminicidi e dei reati legati allo stalking racconta una realtà di isolamento e sommerso ancora profonda. In Gallura, questo silenzio statistico è particolarmente accentuato dalla conformazione del territorio, dove la dispersione dei centri abitati e la distanza dai poli assistenziali di Olbia e Tempio rendono il percorso di fuoriuscita dalla violenza ancora più tortuoso.

LEGGI ANCHE: Allarme violenza sulle donne, ma in Gallura la denuncia è ancora un tabù

Le rilevazioni del numero nazionale 1522 mostrano che, nonostante una crescita della consapevolezza che ha portato a un aumento delle chiamate a livello regionale di circa il 15% nell’ultimo anno, il distretto gallurese continua a manifestare una certa resistenza nell’utilizzo dei canali istituzionali remoti. Le donne del territorio sembrano prediligere il contatto diretto con i centri antiviolenza locali o con le forze dell’ordine, sebbene la decisione di formalizzare una denuncia arrivi spesso solo quando il rischio per la propria incolumità diventa estremo.

I dati del 2025 evidenziano come la quasi totalità delle aggressioni avvenga tra le mura domestiche per mano di partner o ex partner, confermando che la casa rimane il luogo meno sicuro per le donne, nonostante l’attivazione di nuovi protocolli tra le prefetture e i servizi sociali per accorciare i tempi di intervento del Codice Rosso.

LEGGI ANCHE: Tempio, apre il centro antiviolenza dedicato a Elisabetta Naddeo: la sua storia

Violenza sulle donne in Gallura come fatto privato.

La saturazione delle strutture di accoglienza in Gallura riflette una pressione che è cresciuta esponenzialmente dopo gli ultimi eventi di cronaca, i quali fungono spesso da tragico catalizzatore per le richieste di aiuto di chi finora era rimasta nell’ombra. Gli esperti del settore sottolineano che il dato sui maltrattamenti, fermo in Sardegna a circa 33 casi ogni centomila abitanti contro una media italiana molto più alta, non deve essere letto come un indicatore di minor violenza, bensì come il segnale di una rete sociale che esercita ancora una forte pressione al silenzio.

LEGGI ANCHE: Insulti alle transfemministe di Olbia: “Sono la prova che lottare è necessario”

Il biennio 2024-2025 si sta dunque configurando come un periodo di profonda crisi ma anche di necessaria rottura, in cui la narrazione della violenza sulle donne in Gallura sta passando dalla dimensione del fatto privato a quella di un’emergenza strutturale, anche grazie alla spinta esercitata dalle normative nazionali diventate oggi più tutelanti. Tuttavia per combattere il fenomeno nel territorio è necessaria una presenza capillare delle istituzioni, capace di superare i confini della costa e penetrare nell’entroterra dove l’isolamento delle vittime è ancora più severo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui