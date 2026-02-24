Il Gallurese guarda al futuro: al via il nuovo progetto “Linghi in caminu”

Il progetto per la tutela della lingua gallurese.

Prosegue la valorizzazione della lingua gallurese nei comuni di Calangianus, Aglientu, Luogosanto, Sant’Antonio di Gallura, Telti e Tempio Pausania. Grazie al nuovo progetto triennale “Linghi in caminu”, l’attività dello sportello linguistico, riparte con una programmazione ambiziosa, confermando un impegno costante nella tutela del Gallurese iniziato nel 2021.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Sardegna attraverso il bando TuLiS (Annualità 2025-2027), ai

sensi della L.R. n. 22/18 e della L.R. n. 6/12. La nuova impostazione triennale permetterà di

consolidare il bilinguismo sul territorio attraverso una strategia strutturata e coinvolgente per l’intera

comunità.

Le principali aree di intervento.

Gli operatori si occuperanno della traduzione di atti amministrativi e avvisi pubblici. Inoltre, attraverso l’attività di front office, saranno a disposizione dei cittadini per approfondimenti, curiosità e consulenze su tematiche linguistiche e culturali legate alla storia del territorio gallurese.

Formazione

Sono previsti corsi di formazione linguistica focalizzati sulle norme ortografiche, grammaticali e sintattiche dello Standard Gallurese. I corsi sono rivolti prioritariamente ai dipendenti pubblici, per potenziare i servizi bilingui, ma restano aperti anche alla cittadinanza.

Cultura e Scuole.

Il cuore del progetto culturale sarà il tema dei Santuari religiosi e delle chiese rurali, visti come custodi della memoria storica. Sono in programma laboratori di scrittura e storytelling nelle scuole per raccogliere tradizioni e usi locali. Il progetto prevede anche eventi itineranti, tra cui una mostra fotografica bilingue e percorsi guidati nei santuari condotti interamente in lingua gallurese.

Informazioni e contatti.

Lo sportello nel Comune di Calangianus sarà attivo tutti i martedì dalle ore 15:30 alle 17:30, presso

la Biblioteca Comunale di Calangianus, in Piazza Marconi. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli operatori all’indirizzo e-mail: sportellolingue.altagallura@gmail.com o consultare la pagina Facebook dell’Istituto Chircas.

