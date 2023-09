L’uovo enorme trovato a Berchidda contiene un altro uovo.

Scoperta incredibile in un pollaio nelle campagne di Berchidda. Una gallina pochi giorni fa ha deposto un uovo enorme, ma quello che è stato scoperto da una residente di Monti è ancora più strano ed insolito.

La proprietaria del pollaio di Berchidda, di nome Franca Corda, ha raccolto l’uovo e ha scattato le fotografie, comparandolo con le altre. Oltre alle dimensioni di questo, la donna ha scoperto che all’interno di questo c’era un altro uovo, di dimensioni normali. La scoperta è avvenuta mentre la donna filmava l’apertura dell’uovo-matrioska, scoprendo che questo era soltanto un doppio guscio.

In realtà non si tratta di una novità assoluta. Si chiama egg inception ed è successo altre volte, ovvero che un uovo più grande custodisse all’interno uno più piccolo. Questo, di dimensioni normali, è assolutamente commestibile. Non è un fenomeno comune in natura ed è già successo in passato, precisamente in Gran Bretagna, come scrive il sito Tuttosullegalline.it, dove un ragazzo pensando che la sua gallina avesse deposto l’uovo più grande del mondo (ben 200 grammi), aprendolo, con sorpresa, ne trovò un altro.

