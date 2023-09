L’incidente è avvenuto alla circonvallazione ovest di Olbia.

Brutto incidente sulla strada per Olbia. Intorno alle 17, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate, alla circonvallazione ovest, nei pressi dello svincolo dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno soccorso ed estratto gli occupanti dei veicoli, trasportati al pronto soccorso dal personale del 118. Sul posto anche la polizia locale.

