”Niente cantine e interrati a Olbia”: le nuove regole contro le alluvioni

Le nuove normative con le alluvioni a Olbia.

Il Piano contro le alluvioni a Olbia, detto variante contro il rischio idrogeologico (Pai), è tornato di nuovo in Consiglio comunale, con delle modifiche. Queste comprendono la definizione delle aree Hi*, ovvero di una nuova categoria tra le ”zone di pericolosità”.

L’ingegnere Simone Venturini della Technital, redattore del Piano, ha spiegato in aula consiliare cosa consiste questa nuova zona, di colore arancione, che cancella le precedenti aree rischio blu, mentre al Comune spetta approvare le nuove norme, che prevedono anche regole specifiche a chi costruisce casa a Olbia in quelle aree. Esso proporrà una norma transitoria che sulle hi* che dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici, con delle nuove indicazioni ai cittadini. In queste aree sono ammessi gli interrati, anche se il rischio è minimo.

“Noi non faremo perdere un centimetro cubo ai nostri cittadini, certa è una cosa: che cantine e interrati non se ne faranno più a Olbia – ha detto il sindaco Settimo Nizzi -. Questo non vuol dire che dovranno perdere metri cubi, i cittadini hanno già il problema di dover edificare perché sono proprietari di apprezzamenti di terreno edificabile, in zone dove c’è un certo rischio di pericolosità anche se basso. Quelle esistenti, in caso di progetto e di modifica, vanno tombate. Tutto dovrà essere portato in superficie sopra la famosa linea”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui