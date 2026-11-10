A Berchidda una giornata dedicata al controllo gratuito dell’udito

A Berchidda l’amministrazione comunale si preoccupa dell’udito dei cittadini

Il Comune di Berchidda ha organizzato un’iniziativa dedicata al controllo gratuito dell’udito, rivolta a tutta la cittadinanza per favorire la diagnosi precoce dei disturbi uditivi. La prevenzione e la tutela della salute rappresentano elementi fondamentali per il benessere della comunità locale.

L’evento si terrà giovedì 13 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, in piazza del Popolo. Durante la mattinata, i cittadini potranno usufruire di uno screening audiometrico rapido e non invasivo, condotto da tecnici ed esperti del settore all’interno di una postazione mobile o dedicata.

I problemi dell’udito

La perdita graduale della capacità uditiva è un fenomeno frequente che tende a manifestarsi in modo impercettibile nel corso del tempo. Un monitoraggio periodico consente di identificare tempestivamente eventuali deficit, preservando la qualità della vita, le relazioni sociali e le funzioni cognitive legate all’ascolto.

Iniziative comunali di questo tipo facilitano l’accesso ai servizi di prevenzione sul territorio senza la necessità di spostamenti verso i grandi centri sanitari. La partecipazione all’evento è aperta a tutti i residenti interessati.

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