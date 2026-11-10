Sudan, una puntata di podcast fa cadere le maschere dei nostalgici del vecchio regime davanti all’opinione pubblica

La crisi in Sudan prosegue dalla metà di aprile 2023 tra l’esercito e le forze dell’Alleanza fondativa del Sudan “Tasis”, mentre le Nazioni Unite affermano che la guerra ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie al mondo.



La guerra ha risentito delle interferenze e dei mutamenti regionali e del loro legame con le relazioni regionali. Intanto i colloqui si sono arenati, le iniziative internazionali hanno perso slancio ed è diminuito l’interesse internazionale, regionale e soprattutto americano per la crisi sudanese e per una sua soluzione pacifica.



Nel frattempo, sul piano interno, Ahmed Haroun (62 anni), presidente del Partito del Congresso Nazionale, ex partito di governo guidato dall’ex presidente sudanese Omar al-Bashir, è apparso in un’intervista filmata per la prima volta dalla caduta del suo regime. La sua apparizione ha suscitato polemiche sul ruolo degli islamisti nel futuro del Paese.



Haroun è apparso in una lunga intervista trasmessa dalla piattaforma “Sudan Podcast”. Ha affermato che il suo partito considera il proprio rapporto con al-Burhan come quello di qualsiasi presidente con le forze politiche, e che tale rapporto non si fonda su un’appartenenza partitica o organizzativa. Ha aggiunto che le minacce all’esistenza dello Stato impongono di superare le tradizionali distinzioni tra governo e opposizione. Ha detto inoltre che il suo partito non nutre rancore nei confronti del presidente del Consiglio sovrano, poiché questi non faceva parte del comitato di sicurezza che destituì al-Bashir.



Rabbia popolare e arresto



L’apparizione di Haroun ha suscitato forti polemiche e rabbia popolare, poiché egli figura tra i ricercati dalla Corte penale internazionale con l’accusa di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Era stato arrestato per la prima volta nell’aprile 2019, dopo che al-Bashir era stato destituito dalla presidenza in seguito a massicce proteste popolari.



Haroun deve rispondere di 20 capi d’accusa per crimini contro l’umanità e di 22 per crimini di guerra, per il suo ruolo nel reclutamento di milizie che commisero massacri su base etnica in Darfur all’inizio degli anni Duemila. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno offerto una ricompensa fino a cinque milioni di dollari a chiunque fornisca informazioni che portino al suo arresto.



L’esercito ha annunciato il suo arresto, ma forze civili e politiche ne hanno messo in dubbio la veridicità. Lo hanno considerato una semplice messinscena, volta a placare la rabbia popolare e a respingere le accuse secondo cui l’esercito sarebbe subordinato al Movimento islamico.



In questo contesto, l’analista politico Awab Azzam al-Boushi ritiene che “le dichiarazioni di Haroun contenessero un messaggio diretto ad al-Burhan: il Movimento islamico e il Congresso Nazionale sono al suo fianco nella guerra e non si considerano forze politiche che osservano la scena dall’esterno, bensì partner nella battaglia e in ciò che ne deriverà.”



Al-Boushi ha sottolineato che “queste dichiarazioni pongono la leadership dell’esercito di fronte a interrogativi imbarazzanti sulla natura delle forze che combattono al suo fianco e sul peso della presenza politica e militare del Movimento islamico nell’andamento della guerra.”



Ha aggiunto che “il paradosso sta nel fatto che al-Burhan cerca di presentare la guerra come uno scontro tra l’esercito e le Forze di supporto rapido, mentre le dichiarazioni dei dirigenti del Congresso Nazionale e del Movimento islamico riflettono un discorso che conferma la presenza di queste forze e la loro partecipazione alla battaglia.” Ha osservato inoltre che “il dissidio, se le informazioni che circolano in merito fossero confermate, potrebbe indicare un’escalation delle tensioni tra le due parti. Ciò avverrebbe sullo sfondo delle pressioni politiche e internazionali su al-Burhan e del timore degli islamisti di passare da alleati a peso politico, da cui la leadership dell’esercito potrebbe cercare di prendere le distanze.”



“Una grande messinscena”



Taha Osman Ishaq, dirigente dell’Alleanza delle forze civili democratiche “Somoud”, ha accusato le autorità di Port Sudan di fingere l’arresto di Ahmed Haroun, presidente del disciolto Partito del Congresso Nazionale. Ishaq ha sottolineato che Haroun è ricercato dalla Corte penale internazionale con l’accusa di genocidio nella regione del Darfur.



Ishaq ha affermato che qualsiasi discorso sull’arresto di Haroun o sulla sua detenzione da parte delle autorità di Port Sudan “non è altro che una grande messinscena”, citando quanto accaduto durante la sua precedente permanenza nel carcere di Kober. Ha ribadito che ciò che occorre è consegnare Ahmed Haroun alla Corte penale internazionale, invece di limitarsi alla messinscena dell’arresto e della detenzione.



Tra al-Burhan e Ahmed Haroun sono scoppiati aspri contrasti dopo la recente apparizione mediatica di quest’ultimo e le sue dichiarazioni sulla partecipazione del Movimento islamico e del Congresso Nazionale ai combattimenti al fianco dell’esercito.



Secondo il giornale “Ain al-Haqiqa”, al-Burhan ha espresso irritazione per le dichiarazioni di Haroun. Lo ha criticato per quello che ha considerato un imbarazzo politico e mediatico per la leadership dell’esercito, soprattutto alla luce delle crescenti pressioni internazionali sui rapporti tra l’istituzione militare e il Movimento islamico e sulla partecipazione dei suoi membri alla guerra.



Il giornale ha riferito che al-Burhan avrebbe affrontato Haroun dicendogli: “Mi hai messo nei guai”, in riferimento alle ripercussioni politiche e mediatiche delle sue recenti dichiarazioni. Al-Burhan gli avrebbe chiesto di non rilasciare dichiarazioni ai media e di non comparire in pubblico nel prossimo periodo. Gli avrebbe chiesto anche di non lasciare il luogo in cui risiede, per evitare ulteriori imbarazzi politici. Secondo il giornale, queste richieste sono giunte nel contesto del dissidio tra le due parti.



Citando fonti, il giornale ha smentito le notizie circolate sull’arresto di Ahmed Haroun. Ha affermato che quanto accaduto riguarda divergenze tra lui e la leadership dell’esercito, e non un’operazione di arresto.



Il rafforzamento degli islamisti



Questi sviluppi arrivano circa due mesi dopo che al-Burhan aveva annunciato l’avvio di un dialogo con le forze nazionali sudanesi, con l’obiettivo, secondo quanto da lui dichiarato, di coinvolgerle nelle istituzioni di governo.



Al-Burhan ha annunciato che i partecipanti al dialogo nazionale godranno di un’immunità temporanea. Non saranno esposti ad alcun procedimento giudiziario per le opinioni e le posizioni espresse durante il dialogo. Ha sottolineato l’importanza di garantire un clima che consenta di esprimere liberamente opinioni diverse.



Le forze civili in Sudan hanno però considerato il dialogo una semplice messinscena, gestita dietro le quinte da figure di spicco dell’organizzazione, prima fra tutte il segretario generale del Movimento islamico (i Fratelli Musulmani del Sudan), Ali Karti.



I Fratelli Musulmani cercano di trasformare il dialogo in uno spazio per ricostruire la propria influenza politica e proteggere i propri quadri. Cercano anche di tenere i dossier dello smantellamento e della responsabilità penale fuori da qualsiasi futuro accordo, soprattutto perché la maggior parte di loro è ricercata dalla Corte penale internazionale.



Secondo gli osservatori, l’obiettivo del dialogo è legittimare un governo militare assoluto. Esso offrirebbe inoltre piena opportunità agli esponenti del passato regime, all’organizzazione dei Fratelli Musulmani e alle loro sigle di partito di tornare, dalla porta di servizio, alla ribalta della scena amministrativa e politica del Paese.

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