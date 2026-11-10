Ancora problemi alla rete dell’acqua di Oschiri, interviene Abbanoa

Nuovi problemi con l’acqua a Oschiri.

Sembrava ormai risolto il problema alla rete idrica di Oschiri, ma a distanza di poche ore si è verificato un nuovo, ennesimo, guasto. Dopo l’intervento dei giorni scorsi, che aveva consentito di riparare la perdita responsabile dei disagi nell’approvvigionamento dell’acqua, il paese deve fare nuovamente i conti con un’altra dispersione nella condotta cittadina. Le conseguenze potrebbero interessare l’intero centro abitato, con possibili cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio.

Nuovo intervento di Abbanoa sulla rete idrica.

A comunicare il nuovo problema è Abbanoa, che ha già mobilitato le squadre del pronto intervento per individuare e riparare la perdita improvvisa localizzata nella rete idrica comunale. Per consentire ai tecnici di lavorare sulla condotta interessata, si è reso necessario sospendere il flusso dell’acqua. Le operazioni sono iniziate alle 7 e, secondo le previsioni del Gestore, dovrebbero concludersi entro le 18. Durante l’intervento potranno quindi verificarsi disservizi in tutto il centro abitato di Oschiri. La situazione dipenderà dall’andamento dei lavori e dai tempi necessari per completare la riparazione.

Possibile ritorno anticipato dell’acqua.

Abbanoa ha precisato che i tecnici cercheranno di ridurre al minimo la durata dell’interruzione. Se le operazioni dovessero terminare prima dell’orario previsto, l’erogazione sarà ripristinata anticipatamente, senza attendere le 18. Una volta conclusi i lavori, il servizio tornerà progressivamente alla normalità. Il Gestore avverte però che, nelle prime fasi successive alla riattivazione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno legato allo svuotamento e al successivo riempimento delle tubazioni. Per comunicare eventuali anomalie o ulteriori problemi legati all’approvvigionamento idrico, i cittadini possono contattare il servizio di segnalazione guasti di Abbanoa al numero verde 800/022040, operativo 24 ore su 24. Il nuovo intervento arriva dopo i disagi dei giorni scorsi, quando la precedente perdita sulla condotta di Oschiri aveva avuto ripercussioni anche sul servizio idrico di Tempio Pausania.

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