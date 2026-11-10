Ambiente e solidarietà, volontari al lavoro sulla spiaggia di Bados

Volontari in azione nella spiaggia di Bados a Olbia.

La tutela del litorale passa anche dai piccoli gesti e dalla partecipazione dei cittadini. Domenica 15 novembre, dalle 9 alle 13, la spiaggia di Bados, a Olbia, sarà interessata da una nuova giornata di pulizia ambientale organizzata dall’Associazione Nazionale Tutela Ecosistema (A.N.T.E.) nell’ambito dell’iniziativa “Mare d’Inverno“. L’appuntamento non sarà soltanto un’occasione per rimuovere i rifiuti dall’arenile e contribuire alla salvaguardia del mare, ma anche un momento di condivisione e sensibilizzazione. L’associazione ha infatti scelto di affiancare all’impegno ambientale una forte componente sociale, coinvolgendo diverse realtà del territorio.

Alla giornata prenderanno parte gli amici di Sportability, Olbia nel Cuore, la Società Cooperativa Sociale Codess e il Circolo Nautico Acli. Quest’ultimo contribuirà anche all’organizzazione di un piccolo rinfresco destinato ai partecipanti. L’iniziativa vuole coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, con un invito particolare rivolto alle famiglie. La presenza dei bambini viene considerata importante per trasmettere fin da piccoli il rispetto per l’ambiente e il valore della tutela delle spiagge e degli ecosistemi marini.

La giornata si svolgerà con il patrocinio del Comune di Olbia, che metterà a disposizione dei volontari guanti e sacchi per la raccolta, provvedendo anche al ritiro e allo smaltimento dei materiali recuperati. Un’occasione per prendersi cura di uno dei luoghi più frequentati del territorio, unendo attenzione all’ambiente, solidarietà e partecipazione.

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