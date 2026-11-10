Un subacqueo è morto nelle acque di Santa Teresa Gallura.

Un intervento di manutenzione in mare si è trasformato in tragedia nelle acque di Santa Teresa Gallura. A perdere la vita è stato Fabio Farina, subacqueo di 50 anni, colto da un malore mentre era impegnato in alcuni lavori in un campo boe nella zona di La Marmorada.

Il malore durante il lavoro in acqua

L’uomo si trovava in acqua per svolgere un intervento di manutenzione quando avrebbe accusato un improvviso malore. Le persone presenti sono intervenute immediatamente per soccorrerlo e riportarlo a riva, dove sono stati avviati i tentativi di rianimazione. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile. Per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Aperta un’inchiesta della Procura.

Sulla morte di Fabio Farina sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire che cosa abbia provocato il malore fatale. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso. Alle verifiche partecipano anche gli uomini della Capitaneria di porto, impegnati negli accertamenti relativi alla tragedia avvenuta nello specchio acqueo di La Marmorada.

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