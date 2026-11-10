Prevenzione cardiovascolare, conclusa la campagna a Berchidda

Conclusa la campagna cardiovascolare a Berchidda.

La tutela della salute pubblica passa attraverso iniziative concrete di prevenzione e monitoraggio costante sul territorio. Si è conclusa la prima campagna di screening cardiovascolare promossa a Berchidda. Un percorso diagnostico avviato il 24 ottobre e rivolto espressamente alla popolazione di età compresa tra i 65 e i 75 anni.

Nel corso delle due giornate dedicate al monitoraggio, 50 residenti hanno potuto accedere a un controllo medico completo ed esami specifici. Il protocollo sanitario ha previsto l’esecuzione di analisi ematiche, elettrocardiogramma e la misurazione dei parametri vitali principali. Fornendo un quadro dettagliato sullo stato di salute delle funzioni cardiovascolari dei partecipanti.

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale, è stata interamente finanziata con i fondi messi a disposizione dai Servizi sociali. Grazie al lavoro e all’impegno professionale delle dottoresse del servizio, è stato garantito un sistema efficace di gestione delle prenotazioni e di accoglienza per tutti i cittadini che vi hanno aderito. “Questo è uno dei primi screening che sono in programma per la nostra comunità e a breve pubblicheremo un’altra campagna di screening rivolta sempre ai nostri cittadini, ma vi aggiorneremo in seguito”, ha dichiarato Delia Calvia, assessore con delega alla Sanità.

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