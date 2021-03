La vaccinazione a Berchidda.

A Berchidda si è conclusa la giornata di vaccinazione dedicata agli over 80 del nostro Comune. Sono state somministrate 252 dosi ad altrettante persone nelle postazioni create ai saloni parrocchiali.

“Ringraziamo l’Ats, tutti i medici, le infermiere, le assistenti, i volontari, la polizia locale, i barracelli e quanti si sono impegnati in questa lunga e bellissima giornata – ha commentato l’amministrazione comunale – . Il grazie più grande va ai nostri concittadini over 80 che in massa hanno aderito alla campagna vaccinale. Per loro il prossimo appuntamento sarà il richiamo del vaccino il 31 marzo“.

