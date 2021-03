Vaccinazioni a Tempio, i numeri da chiamare per gli over 80 non contattati

Il Comune invita gli anziani a mettersi in contatto.

Grazie alla intensa collaborazione tra il Comune, l’Assl, il Servizio di Igiene Pubblica e i medici di base della Città e Frazioni, è già iniziata a Tempio Pausania l’attività di vaccinazione per gli ultraottantenni.

Non tutti però sono stati raggiunti per mancanza di recapito telefonico. Pertanto, perché la campagna vaccinazioni sia efficace e capillare, gli ultraottantenni che non sono stati ancora contattati e che intendono sottoporsi alla vaccinazione, per prenotarsi e aderire devono chiamare i con urgenza i numeri 079/679983 – 079/679999 – 079/679922 il lunedì dalle ore 9 alle 14, martedì ore 9-14 e dalle 15,30 alle 18, mercoledì ore 9-14, giovedì ore 9-14 e 15,30-18 e venerdì ore 9-14. Il personale addetto darà tutte le informazioni necessarie.

Il Comune invita gli interessati e quanti tra parenti e conoscenti possano aiutare i propri cari nelle operazioni di registrazione e adesione, a mettersi in contatto con i numeri suindicati quanto prima.

Intanto continua il programma di vaccinazione a Tempio con gli ultraottantenni della frazione di Nuchis che saranno vaccinati a domicilio venerdì 12 marzo a partire dalle ore 15. Gli ultraottantenni della frazione di Bassacutena saranno contattati dal Comune di Luogosanto che si occuperà di fare le vaccinazioni. Gli ultraottantenni della frazione di San Pasquale sono già stati vaccinati. Mentre nel pomeriggio di venerdì 12 marzo e nella mattina di sabato 13 marzo, saranno vaccinati a Tempio presso la struttura del Teatro Tenda, in località Pischinaccia, 600 cittadini ultraottantenni.

