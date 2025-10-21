Lavori nella scuola primaria di Berchidda, a che punto sono

Il sindaco di Berchidda e i lavori nella scuola primaria

Sono in fase avanzata i lavori di manutenzione straordinaria che interessano l’edificio della scuola primaria di Berchidda. L’intervento, ritenuto indispensabile per la sicurezza degli studenti, è stato finanziato grazie a un recupero di fondi regionali pari a circa un milione di euro.

A dare la notizia è il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, che ha sottolineato la criticità della situazione preesistente: “I solai costruiti nella prima metà del ‘900 avevano mostrato segnali evidenti di lesioni longitudinali lungo tutto lo sviluppo di un blocco dell’edificio con pregiudizio della sicurezza di tutta la popolazione scolastica.”

Sicurezza e ritorno in classe

Il sindaco ha rimarcato l’importanza cruciale dell’opera per l’incolumità dei bambini e delle bambine, la cui sicurezza era seriamente minacciata. “Si tratta di un lavoro cruciale perché veniva minacciata seriamente la sicurezza nelle scuole, quindi l’incolumità dei nostri bambini e delle nostre bambine,” ha dichiarato Nieddu.

L’obiettivo è quello di completare l’intervento entro il 2025. A partire dal prossimo anno scolastico, gli studenti della scuola primaria potranno ritornare nel piano terra dell’edificio, usufruendo di spazi più ampi e sicuri.

Sinergia Istituzionale e tecnica

Il recupero dei finanziamenti straordinari dalla Regione Sardegna – che il sindaco Nieddu ringrazia – è stato un passo fondamentale. L’accelerazione dei lavori è frutto di un efficace lavoro di squadra che coinvolge diverse figure e istituzioni:

L’assessore ai Lavori Pubblici.

L’Ufficio Tecnico Comunale.

L’ingegner De Marcus.

Lo studio di progettazione dell’ingegner Tusacciu.

L’impresa esecutrice.

“Contiamo di poter completare dei lavori che riteniamo indispensabili entro il 2025,” ha concluso il Sindaco, proiettando la comunità verso un futuro scolastico più sereno e sicuro.

