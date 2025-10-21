Olbia entra in campo ad Affari Tuoi, al gioco dei pacchi c’è Dado

Un vigile del fuoco di Olbia partecipa ad Affari Tuoi

Tocca a Olbia tenere alta la bandiera della Sardegna ad Affari tuoi, il vigile del fuoco Dado Tramellino prende parte al gioco. Nella puntata di lunedì 20 ottobre c’è stato il cambio della guardia per il rappresentante dell’Isola al gioco dei pacchi.

Il conduttore Stefano De Martino ha presentato il nuovo partecipante Davide Tramellino, noto Dado. Vigile del fuoco di Olbia è il nuovo portabandiera nel seguitissimo gioco che va in onda su RaiUno. Tramellino è molto noto nella sua città, anche per l’impegno nel curare i rapporti con la stampa.

