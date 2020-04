Il progetto di Giovanni Gaias.

Cresce il progetto musicale creato online da un giovane compositore di Berchidda. Giovanni Gaias, 24enne e in arte Nannigroove, musicista ha creato #musicachenonsiferma, portando gli artisti della Sardegna ad unirsi suonando e cantando sulla sua base.

“È nato quasi per gioco un mese fa, quando è cominciata la quarantena – ha detto Gaias –. Mi sono messo in giardino e ho cominciato a suonare la batteria”. Al suo progetto si sono uniti altri artisti, tra cantanti e musicisti, tra cui la nota la star del jazz Paolo Fresu. “Ora sono 40 gli artisti che hanno preso parte a #musicachenonsiferma”, ha detto il musicista.

La sua carriera comincia giovanissimo, a nove anni, nella banda musicale del paese dove suonava la tromba. Successivamente s’innamora della batteria. Ne fa un percorso personale in ascesa e diventa compositore di brani. “Ho suonato in vari gruppi, alla Funk Jazz di Berchidda – ha detto il musicista -, mi sono esibito al Time in Jazz dove mi sono esibito con Paolo Fresu”.

A soli diciasette anni comincia una collaborazione con il Bluesman internazionale Francesco Piu e studia all’accademia musicale Lizard, prendendo il massimo dei voti. “Ho fatto alcuni tour europei con Piu – aggiunge Gaias -, in Francia, Svizzera, in Inghilterra e altri paesi e ho aperto i tour di artisti famosi”. Nel 2018 ha realizzato il primo disco, Nannigroove Experience, da solista e con alcuni artisti tra cui Giuseppe Spanu alla chitarra ed è in preparazione un nuovo disco. “Uscirà presto un nuovo album, quando l’epidemia sarà passata”, ha detto Gaias.

(Visited 135 times, 137 visits today)