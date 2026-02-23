Paolo Fresu incanta il mondo: la sua tromba firma il gran finale di Milano-Cortina

L’inno dell’Italia con la tromba del jazzista Paolo Fresu.

Nella cornice millenaria dell’Arena di Verona, ieri sera il jazzista Paolo Fresu ha regalato uno dei momenti più intensi della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Davanti a milioni di telespettatori sintonizzati su Rai 1, le note della sua tromba hanno trasformato l’Inno d’Italia in una preghiera laica e solenne.

Il musicista ha incantato tutto il mondo e tutta Berchidda si è sentita orgogliosa per la sua presenza. Il sindaco Andrea Nieddu ha voluto esprimere fierezza per l’esibizione del jazzista con un post sui social network. ”L’Amministrazione comunale di Berchidda esprime il proprio orgoglio per Paolo Fresu, figura di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale. La sua costante capacità di innovare, mantenendo saldo il legame con le radici, rappresenta un esempio di eccellenza che valorizza il nostro territorio e la Sardegna tutta. La recente reinterpretazione dell’Inno di Mameli, in occasione del gran finale dei Giochi Olimpici nell’Arena di Verona, conferma il suo ruolo di ambasciatore della creatività italiana, capace di coniugare tradizione e visione contemporanea. A Paolo Fresu va il nostro riconoscimento per il contributo offerto alla crescita culturale del Paese e per l’immagine positiva che continua a dare alla nostra comunità”.

