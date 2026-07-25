Pasti a domicilio per anziani soli, l’iniziativa a Berchidda

Berchidda porta pasti a domicilio a chi è in difficoltà

A Berchidda parte l’indagine per il nuovo servizio di consegna pasti a domicilio da parte del Comune.

L’amministrazione comunale si muove a favore dei cittadini più fragili attraverso una nuova iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali. L’amministrazione comunale sta infatti avviando un’indagine conoscitiva sul territorio per valutare la reale necessità di un servizio assistenziale molto atteso.

L’obiettivo principale del progetto consiste nell’attivazione del servizio di consegna pasti direttamente a domicilio. Questa iniziativa si rivolge specificamente alle persone sole o in condizioni di fragilità che abbiano già compiuto settanta anni.

La fase di raccolta delle manifestazioni di interesse prenderà ufficialmente il via a partire da venerdì 31 luglio. Gli anziani e le famiglie interessate dovranno presentare la propria richiesta formale presso l’Ufficio servizi sociali del comune.

Tuttavia, l’effettivo avvio del servizio sarà vincolato al raggiungimento di un numero minimo di dieci richieste complessive da parte della cittadinanza. Gli uffici comunali sono pronti a fornire il supporto necessario e tutte le informazioni utili per la corretta compilazione della domanda.

Cone informarsi

Il pubblico potrà recarsi presso lo sportello dedicato durante le mattine di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 13. Gli operatori saranno inoltre disponibili per i cittadini anche durante il pomeriggio del martedì, precisamente dalle 16 alle 17:30.

Per chi preferisse un contatto telefonico, l’amministrazione ha messo a disposizione due diverse linee per rispondere a ogni dubbio. I cittadini possono quindi chiamare il numero 0797039002 oppure contattare telefonicamente il secondo numero disponibile 0797039010.

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