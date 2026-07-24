A Calangianus più di 1,3 milioni per la nuova cittadella sportiva

La nuova Cittadella Sportiva a Calangianus.

Calangianus avrà presto la sua cittadella sportiva. Il sindaco Fabio Albieri ha fatto sapere che è stato compiuto un passo decisivo per per la realizzazione dell’impianto sportivo in località Firuccia. L’opera rappresenta un intervento strategico dal valore complessivo di 1 milione e 300 mila euro, finanziato attraverso una sinergia tra fondi regionali e un cofinanziamento diretto del Comune.

Il progetto.

Il progetto definitivo prevede una struttura moderna e completa, pensata per rispondere alle esigenze di diverse discipline e fasce d’età. L’area ospiterà due campi da tennis all’aperto e una struttura coperta polivalente, fruibile in ogni stagione dell’anno. A servizio degli impianti verranno realizzati nuovi spogliatoi dotati al loro interno di una piccola palestra, una club house destinata alla socialità e adeguate aree adibite a parcheggio per garantire la massima accessibilità alla zona.

Il cantiere.

L’avvio del cantiere s’inserisce in una programmazione più ampia dedicata al rinnovamento delle infrastrutture pubbliche. Come evidenziato dall’amministrazione tramite la sua pagina ufficiale, l’obiettivo prioritario rimane quello di proseguire con determinazione nella creazione di spazi dedicati allo sport, ritenuti strumenti essenziali per migliorare la qualità della vita dei residenti, stimolare l’aggregazione sociale e promuovere il benessere generale dell’intera comunità.

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