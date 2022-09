Schianto tra camion e furgone sulla Sassari-Olbia: gravissimo un 46enne

Sassari-Olbia, incidente tra camion e furgone a Berchidda

Violento scontro sulla Sassari-Olbia tra un camion e un furgone: 46enne gravissimo in Rianimazione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 all’altezza del chilometro 53 della Sassari-Olbia, in territorio di Berchidda. Per cause ancora da verificare c’è stato un violento scontro tra un camion e un furgone, con conducente del mezzo più piccolo in gravi condizioni. L’uomo è stato trasportato dall’elisoccorso e si trova in Rianimazione dove lotta tra la vita e la morte.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Ozieri sono intervenuti in quel tratto di Statale 729, tra Berchidda e Monti, per mettere in sicurezza la strada. I tecnici dell’Anas si sono occupati di chiudere al traffico quel pezzo di Statale e deviare la circolazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.