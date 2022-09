Rifiuti abbandonati a Golfo Aranci.

Oltre a introiti da record, la stagione turistica ha portato anche tanta maleducazione. A causa dei rifiuti il Comune di Golfo Aranci è stato costretto a fare tre bonifiche al giorno. Questa estate è quella dell’immondizia abbandonata in ogni luogo e del senso civico zero.

“Solo nell’ultimo mese abbiamo provveduto a bonificare oltre cento siti di discarica abusiva – dichiara il sindaco Mario Mulas -. Più di tre bonifiche al giorno, numeri che fanno immaginare l’impegno economico e fisico degli operai che ogni giorno ripuliscono ciò che pochi sporcano. Le operazioni di bonifica ambientale vengono svolte nel rispetto delle indagini degli organi di polizia, perché siamo convinti che non sia sufficiente pulire ma anche punire chi violenta e occupa abusivamente la nostra terra.Stiamo facendo oltre l’impossibile per mantenere alta la qualità del nostro territorio, e non permetteremo a nessuno, di far passare Golfo Aranci come una località sporca e inquinata”.