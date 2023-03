Problemi coi telefoni per il 112 in Gallura

Un guasto alle linee Telecom ha mandato in tilt i telefoni e le linee di emergenza e l’Areus si è salvata con un piano d’emergenza per il 112. “Questa mattina un grave guasto ha interessato le linee Telecom nelle province di Sassari e Olbia-Tempio – spiegano da Areus -. Causando, tra l’altro, l’irraggiungibilità sulle linee telefoniche fisse delle centrali dedicate all’emergenza. Tra cui il 118, le forze dell’ordine (polizia e carabinieri) e i vigili del fuoco“.

“Nonostante il disservizio, la presenza del sistema del Numero unico europeo 112 in Sardegna ha reso possibile una gestione coordinata di tutti gli enti dell’emergenza interessati – si legge -. Consentendo la continuità dell’assistenza per tutte le richieste di emergenza. La Cur di Sassari, in via precauzionale, ha attivato immediatamente il meccanismo del “Disaster Recovery” sulla centrale 112 di Milano. Che ha preso in carico tutte le chiamate d’emergenza inoltrandole in Sardegna agli enti di soccorso competenti.

“Le chiamate di emergenza sanitaria provenienti dalle province di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e Ogliastra sono state quindi immediatamente deviate alla Centrale operativa 118 di Cagliari. Garantendo la continuità del servizio di risposta. In attesa del ripristino dell’operatività della Centrale 118 di Sassari, parte degli operatori in servizio a Cagliari sono quindi stati dedicati a dare riscontro alle chiamate del Nord Sardegna. Trasformando le loro postazioni di lavoro. In modo tale da poter vedere la disponibilità dei mezzi di soccorso del Nord Sardegna e la conseguente attivazione e completa gestione delle missioni”.

La centrale operativa 118 di Sassari è rientrata in piena operatività intorno alle 12. Poi sono stati anche riattivati i contatti tra la Centrale 112 di Sassari e le principali centrali delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Rrientrando dal Disaster Recovery con la Centrale 112 della Lombardia.

“La Direzione Areus ringrazia gli operatori delle centrali operative 118, sia di Cagliari che di Sassari, e del Nue 112, sia di Sassari che di Milano. Che, anche in questa situazione dovuta a cause esterne imprevedibili, hanno garantito con professionalità la continuità del servizio”.

