Prevenzione del tumore al seno: successo a Berchidda

Un gesto d’amore e responsabilità: 50 donne coinvolte a Berchidda nell’iniziativa di screening per il tumore al seno.

Un segnale forte e chiaro sull’importanza della prevenzione è arrivato da Berchidda, dove nei giorni 29 e 30 novembre si è svolta una significativa iniziativa gratuita dedicata allo screening per la prevenzione del tumore al seno. L’attività, organizzata dal settore Servizi Sociali del Comune in preziosa collaborazione con il Mater Olbia, ha visto una grande partecipazione.

Hanno aderito ben 50 donne di età compresa tra i 25 e i 40 anni, dimostrando una notevole consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce, in una fascia d’età dove, sebbene il tumore al seno sia meno frequente rispetto alle donne più mature, l’accesso a visite ed ecografie mammarie è cruciale, specialmente in presenza di fattori di rischio o familiarità.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile anche grazie alla competenza, sensibilità e cortesia delle professioniste coinvolte, a cui l’Amministrazione Comunale ha espresso un ringraziamento speciale:

Carlotta Brianda, medico chirurgo.

Caterina Puledda, ostetrica.

Chiara Prinzi, ufficio comunicazioni e marketing.

Mater Olbia e Comune di Berchidda

La sinergia tra l’ente locale e l’eccellenza sanitaria del Mater Olbia Hospital ha permesso di offrire uno strumento fondamentale di tutela della salute direttamente sul territorio.

L’entusiastica partecipazione ha confermato che la prevenzione è un gesto d’amore verso se stessi. Per l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Andrea Nieddu e dall’Assessore alle Politiche Sociali e Sanità Letizia Gaias, l’iniziativa si è configurata come un “atto di responsabilità e cura dei propri concittadini/e”.

A fronte dell’alta adesione e per dare l’opportunità a chi non ha potuto partecipare a novembre, l’Amministrazione ha già annunciato che sarà organizzata un’ulteriore giornata dedicata alla prevenzione nel corso del prossimo anno. Questo impegno ribadisce la volontà di rendere lo screening accessibile e continuativo, rafforzando la rete di protezione sanitaria per le donne di Berchidda.

L’appuntamento è quindi fissato per il 2026, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più cittadine in questa fondamentale pratica di salute.