Successo letterario e viaggio a Parigi per una classe di Arzachena

Una terza media di Arzachena a Parigi

Successo letterario per la terza E delle scuole medie di Arzachena: la classe vola a Parigi per il viaggio studio.

Grande soddisfazione e meritato successo per gli studenti della classe 3^ E della scuola secondaria di secondo grado di Arzachena che, grazie alla loro abilità letteraria, si sono aggiudicati un emozionante viaggio studio a Parigi.

L’ambito premio è stato conquistato nell’ambito della prima edizione del Concorso letterario scolastico Karim Aga Khan. Il testo vincitore, un’opera collettiva intitolata “L’Abbracciu”, ha convinto la giuria grazie alla guida esperta dell’insegnante Amalia Ciampallari.

Il premio, messo in palio dal Comune di Arzachena, ha permesso ai giovani talenti di vivere un’esperienza formativa e indimenticabile nella capitale francese. Le congratulazioni vanno di cuore ai ragazzi per l’impegno e la creatività dimostrati, così come agli insegnanti al loro fianco in questo percorso di crescita.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dal delegato alla Pubblica Istruzione, Michele Occhioni, e si avvale della preziosa collaborazione del Consorzio Costa Smeralda.

Queste manifestazioni non solo stimolano l’interesse dei giovani verso la scrittura e la cultura, ma rafforzano anche il legame tra la scuola, le istituzioni e le realtà del territorio, offrendo opportunità concrete di formazione e arricchimento culturale.