Addio al diacono Paolo, lutto nella Chiesa di Olbia

L’addio al diacono Paolo Varrucciu di Olbia.

Olbia piange la scomparsa di Paolo Varrucciu, figura storica del volontariato cittadino e punto di riferimento per intere generazioni. Nato a Olbia, si è spento nella tarda serata di lunedì 23 febbraio all’età di 89 anni, lasciando un’eredità di impegno civico e dedizione al prossimo. La sua vita, sempre vissuta in prima linea, è stata contraddistinta da una costante attenzione verso gli altri, sostenuta dalla fede cristiana e da un profondo senso di responsabilità sociale.

Iscritto fin da giovane all’Azione Cattolica, ha militato per decenni nella Democrazia cristiana, ricoprendo negli anni Ottanta l’incarico di assessore ai Servizi sociali e ai Lavori pubblici. Tuttavia, sarà ricordato soprattutto per l’instancabile attività di volontario: tra i responsabili della Caritas, fu tra i fondatori della comunità di recupero Arcobaleno, destinata a supportare le vittime della tossicodipendenza a Olbia, mettendo a disposizione una casa di sua proprietà per i primi passi della comunità. Con altri volontari diede vita all’associazione “Un incontro, una speranza“, a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Fino a quando le forze glielo hanno permesso, ha continuato a impegnarsi nella parrocchia della Sacra Famiglia, dove coordinava il catechismo e nel 2008 fu ordinato diacono. Uomo di cultura e grande umanità, lascia 3 figli, 7 nipoti e un’intera città riconoscente. I funerali si terranno domani, mercoledì 25 febbraio, alle ore 16 nella chiesa che ha tanto amato.

