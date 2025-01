Due anziani dispersi a Bortigiadas, salvati in campagna dopo ore

I vigili del fuoco hanno salvato due anziani dispersi a Bortigiadas

Ore di ricerche dei vigili del fuoco e apprensione, ma lieto fine a Bortigiadas dove due anziani risultavano dispersi. L’allarme è scattato verso le 16 quando la sala operativa dei vigili del fuoco ha chiamato in azione la squadra di Tempio e il Nucleo cinofili.

I due anziani risultavano dispersi in località Giuncana, nelle campagne di Bortigiadas. Ci sono volute più di tre ore di ricerche prima di individuarli. Per fortuna li hanno trovati in buone condizioni e li hanno accompagnati fino al punto di raccolta dei soccorsi. L’intervento con lieto fine si è chiuso con una foto di gruppo per lo scampato pericolo.

