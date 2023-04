Whoopi Goldberg torna in Sardegna: giornata tra Bortigiadas e Alghero

Il ritorno dell’attrice Whoopi Goldberg in Sardegna.

Whoopi Goldberg sembra aver sviluppato una “mania” per la Sardegna. La star di Hollywood è tornata nell’Isola, dopo le due estati passate a Stintino. La famosa attrice americana ieri era arrivata ad Alghero, mentre oggi ha deciso di visitare la Gallura.

La Goldberg si è innamorata tantissimo di Bortigiadas, il bellissimo e caratteristico borgo gallurese. Poi ha incontrato i suoi fans là e in altre località dell’Isola che visitato. L’attrice era stata in Sardegna nel periodo estivo, ma quest’anno ha deciso di anticipare le sue vacanze rispetto agli anni precedenti. Ieri, l’artista premiata con l’Oscar per il film “Ghost” e indimenticabile attrice di Sister Act è stata vista anche in un ristorante vicino a Tempio, il Golden Gate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui