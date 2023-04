Il programma dal 14 al 16 aprile del rally più atteso.

Rally Internazionale Storico Costa Smeralda e Verzegnis-Sella Chianzutan: ecco il weekend della Porto Cervo Racing tra Sardegna e Friuli Venezia Giulia, tra Rally Storico e Velocità in salita. Dal 14 al 16 aprile il Team presieduto da Mauro Atzei non poteva mancare alla sesta edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda-Trofeo Martini organizzato dall’Automobile Club Sassari, gara valida come seconda prova di Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

In Gallura, a rappresentare la Scuderia ci sarà l’equipaggio formato da Gian Luigi Coda e Alessandro Pompei su Opel Kadett Gsi (#36) per la prima volta insieme nell’abitacolo, così come sarà la ‘prima’ al Rally Internazionale Storico Costa Smeralda per il co-pilota Alessandro Pompei, mentre sarà la quarta volta per il pilota Gian Luigi Coda, gara dove nel 2018 (in coppia con Deiana) conquistò il sesto posto assoluto con un’Opel Kadett Gsi. “Parteciperò al Rally Storico Costa Smeralda con la Opel Gsi gruppo A”, ha detto il pilota Gianni Coda, “e sarò navigato da Alessandro Pompei. Ringraziamo gli sponsor Lavanderia Gimar, AP Studio Medico Pompei, Bovi’s Hotel, Tecnograf e la nostra scuderia Porto Cervo Racing”.

Il programma

Sabato 15 aprile si effettueranno le verifiche degli iscritti al rally: dalle 7:30 le sportive presso il Cervo Conference Center e mezz’ora più tardi le tecniche al Molo Vecchio, dove, alle 13, si terrà la partenza della prima vettura che vi farà ritorno a partire dalle 19:15 (orario d’ingresso in parco chiuso). Alle 8.30 di domenica 16 aprile lo start della seconda tappa il cui epilogo è previsto alle 15:30 e, a seguire, la cerimonia di premiazione.

Dalla Sardegna al Friuli Venezia Giulia dove il pilota Mario Murgia, al volante della sua Mitsubishi Lancer Evo X (#83), sarà al via della Verzegnis-Sella Chianzutan valida come prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna zona centro nord. Dopo la vittoria di gruppo N-S e di classe oltre 3000 alla 61ª Alghero-Scala Piccada, Mario Murgia cercherà di ben figurare sui 5640 metri tra Ponte Landaia e la Sella Chianzutan (pendenza media del 7,2%) della 52ª edizione della gara friulana organizzata dalla E4Run.

Il programma prevede venerdì 14 aprile all’Arena di Verzegnis le operazioni preliminari. Sabato 15, alle 9:30 la prima delle due manche di ricognizione del tracciato, mentre alle 9 di domenica 16 aprile, gara 1 e, a seguire, gara 2.

