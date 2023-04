La carica dei 104 iscritti, tutto pronto per il Rally storico Costa Smeralda

Iscritti a “tre cifre” al sesto Rally storico Costa Smeralda

Superato il centinaio di equipaggi iscritti al Rally storico Costa Smeralda, che comprende anche due gare di regolarità e il Martini Rally Vintage. C’è aria di soddisfazione tra lo staff organizzativo dopo la pubblicazione degli elenchi iscritti. Oltre il centinaio le adesioni, con quarantotto equipaggi a competere per il secondo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Ai quali se ne sommano altri quattordici in lizza nel Trofeo A112 Abarth per un totale di sessantadue. Cinque quelli che si sfideranno nella regolarità sport e altri ventuno daranno il via al Tricolore della regolarità a media. Il tutto impreziosito dalle sedici splendide vetture in livrea “Martini Racing” che portano il totale a centoquattro iscritti.

I protagonisti in gara

L’onore di aprire l’elenco spetta ad un equipaggio di casa, quello dei Campioni Italiani 2022 di 4° Raggruppamento Emanuele Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu, in gara con la Porsche 911 SC/RS Gruppo B. Non nascondono le ambizioni di inscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della gara di casa; se la dovranno vedere, innanzitutto, con un altro terzetto di coupé di Stoccarda: la SC di Natale Mannino e Giacomo Giannone vincitori lo scorso anno. E quella dei titolati Beniamino Lo Presti e Claudio Biglieri. Ma, soprattutto, con la RS di Matteo Musti che torna in Sardegna dopo il terzo posto del 2021, al suo fiano ci sarà Agostino Benenti.

Di certo non starà a guardare Valter Pierangioli con la Ford Sierra RS Cosworth 4×4 condivisa con Fabio Salis e un conto ancora aperto col Costa Smeralda. Un occhio di riguardo va a Matteo Luise e Melissa Ferro con la Fiat Ritmo 130 TC più volte brillante protagonista, soprattutto nel 2019 quando il pilota rodigino firmò la vittoria assoluta.

A inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice e dei vari Raggruppamenti ci proveranno sicuramente Maurizio Rossi e Giorgio Genovese con la Subaru Legacy e Riccardo Mariotti con la Ford Sierra Cosworth condivisa con Sandro Sanesi. Non mancano poi altri protagonisti del Campionato quali Lorenzo Delladio e Riccardo De Bellis, il primo su 911 RSR affiancato da Giovanni Agnese, il secondo con Christian Soriani su una SC/RS. Nel 1° Raggruppamento ci si appresta a vivere un nuovo capitolo della sfida tra Giuliano Palmieri e Antonio Parisi, entrambi con le Porsche 911 S navigati da Lucia Zambiasi e Giuseppe D’Angelo.

I sardi in corsa

Fra i più fedeli al rally sardo una menzione va all’elbano Massimo Giudicelli con la Volkswagen Golf Gti e Angelo Tendas alle note, impegnati in un “derby” tra compagni di scuderia visto che Tiziano Nerobutto e Giulia Zanchetta saranno al via con la stessa auto. Tra gli altri piloti “di casa” si rinnova la sfida tra i fratelli Pes di San Vittorio, entrambi al volante: Pietro, con Veronica Cottu, dell’Opel Kadett GSI ed Enrico con la Peugeot 205 Rallye e Nicola Romano ad affiancarlo. Oltre ad essi, non mancheranno al via Giovanni e Dora Pischedda con l’Opel Ascona SR oltre a Gianfranco Cambedda e Stefano Achenza con la fida Fiat 128 Rally.

