Lutto a Buddusò per la morte di Nina Taras. La donna è venuta a mancare ieri, suscitando grande commozione in paese. Chiunque ha avuto modo di incontrarla non può dimenticare il suo sorriso e carattere solare.

Ad accompagnarla questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia, ci saranno il marito Quirico, i figli Pietro e Fabrizia, Tony e Tiziana, Gianni e Angela, Tore, Marianna e Andrea.

